VIDEO: MG लॉन्च करेगी नई फुल साइज एसयूवी, सामने आई पहली झलक

नई दिल्ली. एमजी मोटर ग्लोस्टर और हेक्टर एसयूवी को मिड-लाइफ फेसलिफ्ट देने की तैयारी कर रही है. दरअसल, 2022 MG Gloster को भारतीय सड़कों पर कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. कंपनी ने अब सोशल मीडिया हैंडल पर ग्लोस्टर का एक टीज़र जारी किया है. टीजर से पता चलता है कि जल्द ही इसका नया मॉडल लॉन्च किया जाएगा.

नए अवतार में आ रही ग्लोस्टर

टीजर से यह कन्फर्म होता है 2022 MG Gloster को देश में 31 अगस्त, 2022 को लॉन्च किया जाएगा. MG ने इसे “Advanced Gloster” नाम दिया है. यह एक फुल साइज एसयूवी है जो कई सेगमेंट-फर्स्ट और एडवांस फीचर्स के साथ आ सकती है. इंटरनेट पर सामने आई स्पाई इमेज से जानकारी मिलती है कि 2022 MG Gloster SUV में नए अलॉय व्हील के साथ मोडिफाइड एलईडी टेल-लाइट्स, अपडेटेड एलईडी हेडलैम्प्स, नया रेडिएटर ग्रिल और फ्रंट बम्पर मिलेगा. हालांकि, रियर बंपर और टेलगेट मौजूदा मॉडल जैसा ही दिखता है.

The power of 4×4. The protection of ADAS. The #AdvancedGloster is coming to leave its mark on the road and on your mind. Gear up to #ExploreMore. #ComingSoon pic.twitter.com/DNVq2omcf3

