MG Motor लॉन्च करेगी सस्ती इलेक्ट्रिक कार, मिलेंगे जबरदस्त फीचर्स, जानें कीमत

नई दिल्ली. एमजी मोटर (MG Motor) भारत में अपनी नई इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने जा रही है. कंपनी इसको लेकर एक टीजर जारी किया है. ब्रिटिश कार निर्माता ने कवर में लिपटे मॉडल को दिखाया है. हालांकि टीज़र वीडियो के माध्यम से इसकी कुछ झलक शेयर की है. वीडियो नारंगी रंग में आने वाली EV को दिखाता है, जिसे MG 4 कहा जा सकता है. माना जा रहा है कि यह इलेक्ट्रिक कार इसी साल लॉन्च होगी.

इस इलेक्ट्रिक कार के ब्लैक ओआरवीएम, ब्लैक प्लास्टिक बॉडी क्लैडिंग, 17-इंच अलॉय व्हील्स, बोल्ड शोल्डर लाइन्स, शार्प-लुकिंग टेललाइट्स और इसके कुछ बाहरी फीचर्स के बीच एक ब्लैक रूफ है. एमजी 4 इलेक्ट्रिक एसयूवी की लंबाई 4,300 एमएम होगी.

MG Motor ने इस वीडियो को इस नोट के साथ शेयर किया कि ‘MG के एक बिल्कुल नए 100% इलेक्ट्रिक वाहन का यूके प्रीमियर इस साल Q4 में सेट किया गया है. हालांकि, कार निर्माता के अनुसार, इस EV का उत्पादन ब्रिटिश ग्राहकों को ध्यान में रखकर किया जाएगा.

A brand new 100% electric vehicle from MG has its UK premiere set in Q4 this year. The vehicle measures 4.300 mm in length and is developed with the UK consumer in mind. Take a sneak peek at this beauty and stay tuned..⚡ https://t.co/ImMlaNDVMf#MGElectricforAll pic.twitter.com/j3sHYN6oS1

— MG Motor UK (@MGmotor) February 23, 2022