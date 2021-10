जल्द लॉन्च होगी MINI Cooper की इलेक्ट्रिक कार, जानें क्या है इसमें खास

MINI Cooper SE electric car: ब्रिटिश कार निर्माता कंपनी मिनी (MINI) जल्दी ही अपनी नई इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने जा रही है. MINI Cooper ने अपनी नई इलेक्ट्रिक कार का टीजर जारी किया है.

MINI India ने अपने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर नई कार का टीजर जारी किया है. टीजर जारी करते हुए लिखा है- The future is here. Are you ready? कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर भी लिखा है- Coming Soon!

चूंकि यह टीचर भारतीय मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी किया गया है तो कयास लगाए जा रहे हैं कि मिनी कंपनी अपनी नई कार MINI Cooper SE electric car को जल्द ही भारत में लॉन्च करेगी.

बताया जा रहा है कि भारत में मिनी कूपर इलेक्ट्रिक (Mini Cooper Electric) को 2021 के आखिर तक लॉन्च किया जा सकता है.

MINI की यह नई कार कंपनी की फेमस मिनी कूपर (MINI Cooper) की तरह रही है. इसका लुक भी काफी हद तक मिनी कूपर जैसा ही है.

जानकार बताते हैं कि इस कार में 32.6kWh बैटरी से लैस है. इसमें लगी मोटर 184 पीएस की पावर और 270 एनएम का टॉर्क जनरेट करती है. एक बार चार्ज करने पर इसकी रेंज 235-270 किलोमीटर बताई जा रही है. इस इलेक्ट्रिक हैचबैक कार को 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ने में 3.9 सेकंड लगते हैं.

बैटरी के चार्जिंग टाइम की बात करें तो Mini Cooper Electric को 11किलोवॉट के चार्जर से 0 से 80 फीसदी चार्ज होने में ढाई घंटे का समय लगता है. 50 किलोवॉट के डीसी फास्ट चार्जर से 0 से 80 फीसदी चार्ज यह 35 मिनट में हो सकती है.

कार में ड्यूल टोन बॉडी के साथ फॉक्स ग्रिल दिए गए हैं. इसमें फ्रंट ग्रिल की जगह स्मूथ पेनल फिट किया गया है. इसका रियर डिजाइन भी मिनी कूपर जैसा ही है. कार के रियर में ब्रिटिश यूनियन जैक डिजाइन वाले टेललैंप्स दिए गए हैं.

MINI Cooper SE electric car कार में फॉक्स ग्रिल, अडैप्टिव एलईडी हेडलाइट्स के साथ इंटिग्रेटेड DRLs और छोटे एयर डैम दिए गए हैं. कार में 17 इंच अलॉय वील्ज दिए गए हैं.

कार की कीमत के बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन मार्केट एक्सपर्ट Mini Cooper Electric की कीमत 50 लाख रुपये के आसपास मान कर चल रहे हैं.