New Ford EcoSport SE का टीजर हुआ रिलीज, यहां देखें कैसी है नई इकोस्पोर्ट

नई दिल्ली. फोर्ड की कारों को पसंद करने वालों के लिए खुशखबरी है. फोर्ड ने अपनी सबसे पॉपुलर New Ford EcoSport SE का टीजर रिलीज कर दिया है. जिसमें नई ईकोस्पोर्ट दो वेरिएंट EcoSport SE और EcoSport S में दिखाई गई है. वहीं इस टीजर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि, New Ford EcoSport कार इसी महीने लॉन्च हो सकती है. आइए जानते है नई EcoSport कार कैसी होगी.

New Ford EcoSport का लुक - टीजर में नई इकोस्पोर्ट कार पहले के मुकाबले ज्यादा मस्कुलर नजर आ रही है और और काफी हद तक इसका पीछे से लुक फोर्ड की एंडेवर जैसा नजर आ रहा है. इकोस्पोर्ट का ये नया वेरिएंट SE और S बताया जा रहा है जिसे कंपनी इस महीने लांच कर सकती है. मालूम हाे फोर्ड अमेरिका की दिग्गज वाहन निर्माता कंपनियों में से एक है और भारतीय कार बाजार में भी उसकी अच्छी पकड़ है.

Same Advanced Safety, Different Style. New Ford EcoSport SE Coming Soon. #StayTuned pic.twitter.com/zvxCnC6qyH