New-Gen Nissan Z स्पोर्ट्स कार 17 अगस्त को करेगी डेब्यू, यहां पढ़ें जो आपको जानना चाहिए

नई दिल्ली. Nissan ने अपनी 400Z स्पोर्ट्सकार लॉन्च करने की ऑफिशियली घोषणा कर दी है. कंपनी के टीजर के अनुसार ये कार 17 अगस्त को डेब्यू करेगी. आपको बता दें निसान ने इस कार का प्रोटोटाइप मॉडल सितंबर 2020 में प्रदर्शित किया था. जिसके बाद से इस स्पोर्ट्सकार का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. निसान ने अभी 400Z कार के लुक और डिजाइन के बारे में कोई जानकारी मुहैया नहीं कराई है. वहीं मीडिया में लीक हुई फोटो के आधार पर जानकारों ने इस कार से जुड़ी जानकारी साझा की हैं. आइए जानते है इसके बारे में...

It all begins with Z

08.17.21 pic.twitter.com/e0yTBRm0Ko