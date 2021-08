New Honda Adventure बाइक 19 अगस्त को होगी लॉन्च, जानिए फीचर्स और कीमत

नई दिल्ली. जापानी ऑटोमेकर होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने अपनी नई आगामी मोटरसाइकिल का टीज़र जारी किया है जो 19 अगस्त को भारत में लॉन्च होगी. हालांकि टीज़र हमें आगामी मोटरसाइकिल के बारे में बहुत कुछ नहीं बताता है. 15-सेकंड के टीज़र में शहरी सवारी की स्थिति के पर्याप्त शॉट्स हैं, जिसमें शहर की सड़कें भी शामिल हैं और साथ ही सड़क के एक सुव्यवस्थित मोड़ को देखते हुए सवार का एक शॉट भी है. मोटरसाइकिल के कई शॉट्स राइड किए जा रहे हैं जो राइडर के राइडिंग एर्गोनॉमिक्स को दर्शाता है और यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि यह एक एडवेंचर मोटरसाइकिल है.

यह मोटरसाइकिल हॉर्नेट 2.0 पर आधारित होगी. टीज़र में, हमें मोटरसाइकिल के हेडलैम्प्स, रियरव्यू मिरर्स और इस तथ्य पर एक स्पष्ट नज़र आती है कि इसमें बिल्ट-इन इंडिकेटर्स के साथ नोज गार्ड हैं. होंडा की मोटरसाइकिलों के वर्तमान लाइनअप पर एक नजदीकी नजर डालने से पता चलता है कि हेडलैम्प और रीयरव्यू मिरर – ये सभी होंडा हॉर्नेट 2.0 के समान हैं.

.@honda2wheelerin will launch a new adventure motorcycle in India on August 19. The company has released a teaser of it which you can watch here. pic.twitter.com/ELb6x1PmsG

— News18 Auto (@News18Auto) August 2, 2021