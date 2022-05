नए अवतार में आ रही है स्कॉर्पियो, लुक देखकर आ जाएगा मुंह में पानी

New Mahindra Scorpio: महिंद्रा एंड महिंद्रा की मोस्ट पॉपुलर एसयूवी स्‍कॉर्पियो जल्द ही नए रूप-रंग में नजर आएगी. नई स्कॉर्पियो की की टेस्‍टिंग चल रही है. बताया जा रहा है कि नई स्कॉर्पियो का अगले महीने जून में अनावरण किया जाएगा और जुलाई में इसे लॉन्च किया जा सकता है. कंपनी ने नई महिंद्रा स्कॉर्पियो का आधिकारिक टीजर जारी कर दिया है. इस टीजर में बिग-बी अमिताभ बच्चन ने अपनी आवाज दी है. बिग-बी की वजह से नई जनरेशन स्कॉर्पियो को एसयूवी का ‘बिग डैडी’ बताया जा रहा है.

नई स्कॉर्पियो में महिंद्रा का नया लोगो लगाया जाएगा. इस लोगो को पहली बार XUV700 पर इस्तेमाल किया गया था. हेडलैम्प्स और बंपर को भी अपडेट किया गया है. एयर-डैम को चौड़ा बनाया गया है और एसयूवी के रफ प्रोफाइल को बढ़ाने के लिए एक बड़ी स्किड प्लेट जोड़ी गई है.

कई एडवांस फीचर्स

सोशल मीडिया में नई स्‍कॉर्पियो की तस्वीरें शेयर की जा रही हैं. फीचर्स के बारे में कहा जा रहा है कि नई स्कॉर्पियो में ब्‍लैक व ब्राउन दोहरे रंग का इंटीरियर थीम, बड़ा टचस्‍क्रीन इंफोटेन्मेंट सिस्‍टम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्‍टम जैसे फीचर्स दिए जाएंगे.

इनके अलावा स्कॉर्पियो में क्‍लाइमेट कंट्रोल, फैन स्‍पीड कंट्रोल, दूसरी लाइन के पैसेंजर के लिए एसी वेन्‍ट्स, तीन स्‍पोक वाला स्‍टीयरिंग वील, इलेक्‍ट्रिक सनरूफ़, वायरलेस चार्जिंग, फ्रंट डोर में स्‍पीकर्स, नया इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, क्रूज़ कंट्रोल, इंजन स्‍टार्ट-स्‍टॉप बटन, एड्जस्‍ट होने वाली ड्राइवर सीट, सेंटर कंसोल पर कप होल्‍डर्स और ड्राइव मोड्स जैसे प्रमुख फीचर्स देखने को मिलेंगे.

The thrill-fest of adventures is about to begin. Buckle up. #BigDaddyOfSUVs #ComingSoon https://t.co/nUtsrzEomx

— Mahindra Adventure (@MahindraAdvntr) May 6, 2022