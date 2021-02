नई दिल्ली. टाटा मोटर्स ने 26 जनवरी को अपनी सबसे लोकप्रिय एसयूवी 2021 New Tata Safari को अनवील्ड किया था. इसकी बुकिंग कंपनी ने 4 फरवरी से शुरू की. जिसे आप केवल 30 हजार रुपये के टोकन अमाउंट पर बुक कर सकते है. वहीं इसकी कीमतों का ऐलान टाटा मोटर्स आज करने वाली है और इसकी डिलीवरी 22 फरवरी से पूरे देश में शुरू हो जाएगी. ऐसे में जानकारी मिली है कि 2021 New Tata Safari को टाटा मोटर्स ने 4x4 Pick-Up Truck के वेरिएंट में भी बाजार में उतारने वाली है. आपको बता दें बीते कुछ दिनों में देश में Pick-Up Truck का क्रेज बढ़ा है ऐसे में 2021 New Tata Safari 4x4 Pick-Up Truck बाजार में मुकाबले को और बढ़ा सकती है.

1998 में पहली बार लॉन्च हुई थी सफारी- टाटा मोटर्स ने देश में पहली बार टाटा सफारी एसयूवी का 1998 में लॉन्च किया था. इससे पहले देश में एसयूवी सेगमेंट में कोई कार नहीं थी. टाटा सफारी की सफलता के बाद दूसरी कार कंपनियों ने एसयूवी सेगमेंट में अपनी कार लॉन्च करना शुरू किया था.

New Tata Safari 4x4 Pick-Up Truck के फीचर्स- टाटा मोटर्स ने नई टाटा सफारी की थर्ड रो की सीट को हटा कर storing tray लगाई है. जिस पर आप काफी सारा लगेज रख सकते है. इसके साथ ही टाटा सफारी Pick-Up Truck में आपको ड्राइवर सहित पैसेंजर के बैठने के लिए 4 सीट मिलेगी. वहीं इसके दूसरे फीचर्स की बात करें तो आपको Pick-Up Truck में ब्लैक रूफ रेलिंग मिलेगी जिसमें ग्रैब हैंडल दिए गए है. इसके साथ ही पिकअप ट्रक के फ्रंट बंपर, टायर और टेलगेट एक फोर्ड रेंजर रैप्टर के समान डेवलप किया गया है

New Tata Safari 4x4 Pickup Truck का इंजन- टाटा मोटर्स ने इसमें 2.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन दिया है. जो 170ps की पावर और 350 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. वहीं इसमें आपको मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दोनों विकल्प मिलेंगे. वहीं टाटा मोटर्स नई सफारी की डिलीवरी 22 फरवरी से शुरू करने वाली है और इसकी कीमत का ऐलान 21 फरवरी को किया जाएगा. ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि नई सफारी और पिक अप ट्रंक की कीमत 15 से 22 लाख रुपये के बीच में हो सकती है.