30 हजार रुपये में कराए बुकिंग- टाटा मोर्ट्स के अनुसार यदि आप नई टाटा सफारी बुक कराना चाहते है. तो आपको केवल 30 हजार रुपये का टोकन अमांउट देना होगा. जो कि पूरी तरह से रिफंडेबल होगा. वहीं टाटा मोर्ट्स का कहना है कि, नई टाटा सफारी की डिलीवरी 22 फरवरी से शुरू कर दी जाएगी.

22 फरवरी को होगा कीमत का ऐलान- टाटा मोर्ट्स के अनुसार New Tata Safari की कीमतो का ऐलान 22 फरवरी को किया जाएगा. वही जानकारों का कहना है कि, नई टाटा सफारी की कीमत 16 से 22 लाख रुपये के बीच हो सकती है और इसका का सीधा मुकाबला 2021 jeep compass से होगा

टाटा मोर्ट्स ने New Tata Safari की बुकिंग शुरू कर दी है. टाटा ने नई टाटा सफारी को 26 जनवरी को लॉन्च किया था. जिसके बाद से इसकी बुकिंग के ओपन होने का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. वहीं टाटा मोर्ट्स ने साफ किया है कि New Tata Safari का डिलीवरी 22 फरवरी से शुरू कर दी जाएगी और तभी इसकी कीमतों का खुलासा भी किया जाएगा. आइए जानते है New Tata Safari के बारे में सबकुछ...नई टाटा सफारी में कई फीचर्स ऐसे हैं, जो सभी वेरिएंट में मिलेंगे. कंपनी के बयान के अनुसार, सफारी के बेस एक्सई वेरिएंट में डुअल एयरबैग, आल डिस्क ब्रेक्स, इलेक्ट्राॅनिक स्टैबिलिटी प्रोग्राम के साथ हिल होल्ड कंट्रोल और रोल ओवर मिटिगेशन जैसे फीचर मिलेगा.एसयूवी के अंदर ओइस्टर व्हाइट थीम वाला इंटीरियर और एश वुड डैशबोर्ड रहेगा. SUV में फ्लोटिंग टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम होगा, जो Apple CarPlay और Android Auto को सपोर्ट करेगा. New Tata Safari में स्टेप्ड रूफ होगी. ऑटो एक्सपो 2020 में टाटा सफारी को ग्रैविटास कोड नेम से शोकेस किया गया था.Tata Safari में 2.0 लीटर, 4 सिलिंडर डीजल इंजन मिलने की संभावना है, जो 170 BHP पावर और 350 Nm का टॉर्क पैदा करता है. साथ में 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स रह सकता है. संभावना है कि सफारी में नया टर्बो पेट्रोल इंजन भी रहे और इसके साथ DCT गियरबॉक्स हो.