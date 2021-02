नई दिल्ली. टाटा मोटर्स ने आखिरकार भारत में नई Tata Safari को लॉन्च कर दिया. टाटा मोटर्स ने नई Tata Safari के बेस वेरिएंट की कीमत 14.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम दिल्ली) रखी है. आपको बता दें टाटा मोटर्स ने नई सफारी की बुकिंग 4 फरवरी से शुरू कर दी है. ऐसे में इस कार की डिलीवरी लॉन्चिंग के बाद से ही शुरू हो गई है. वहीं नई Tata Safari के टॉप वेरिएंट की कीमत टाटा मोटर्स ने 21.45 लाख रुपये (एक्स-शोरूम दिल्ली) रखी गई है. आइए जानते है New Tata Safari के बारे में सबकुछ...

11 वेरिएंट में लॉन्च हुई है New Tata Safari - टाटा मोटर्स ने नई सफारी को 6 ट्रिम्स में और कुल 11 वेरिएंट में बाजार मे लॉन्च किया है. इन वेरिएंट में नए एडवेंचर पर्सन एडिशन भी शामिल है. वहीं टाटा मोटर्स के अनुसार New Tata Safari के स्टैंडर्ड वेरिएंट को कंपनी 3 रंगों में बेचेंगी. जिसमें रॉयल ब्लू, ऑर्कस व्हाइट और डेटोना ग्रे शामिल हैं. New Tata Safari को आप 30 हजार रुपये के टोकन अमांउट पर टाटा मोटर्स की डीलरशिप और ऑनलाइन तरीके से बुक कर सकते हैं.

टाटा मोटर्स ने इस बार नई टाटा सफारी का एडवेंचर पर्सन एडिशन भी लॉन्च किया है. ये वेरिएंट आपको ट्रॉपिकल मिस्ट रंग में उपलब्ध होगा. वहीं नई सफारी का स्पेशल एडिशन आपको गहरे भूरे रंग में उपलब्ध होगा.