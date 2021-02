नई दिल्ली. New Tata Safari 22 फरवरी को देश में लॉन्च होने वाली है. टाटा मोटर्स ने नई सफारी एसयूवी का 26 जनवरी को अनवील्ड किया था और इसकी बुकिंग 4 फरवरी से शुरू की थी. जिसे आपक 30 हजार रुपये के टोकन अमाउंट पर आसानी से बुक कर सकते है. वहीं New Tata Safari को खरीदने के लिए देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक स्टैट बैंक ऑफ इंडिया 100 फीसदी फाइनेंस भी कर रहा है. इसके लिए बैंक की ओर से जीरो प्रोसेसिंग फीस ली जा रही है.

आपको बता दें टाटा मोटर्स ने New Tata Safari को सबसे पहले 2020 ऑटो एक्सपो में ग्रेविटास के नाम से प्रदर्शित किया था. जिसके बाद से ही इस एसयूवी के लॉन्च होने का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. वहीं कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से इस एसयूवी का लॉन्च होने में थोड़ी जरूर हुई है. आइए जानते है New Tata Safari के बारे में...

Tata Safari 2021, Harrier का एक विस्तारित संस्करण होग यह हैरियर एसयूवी के समान दिखती है. इस एसयूवी में केवल एक अपवाद है जो कि, हल्का बम्पर है. हालांकि, एसयूवी के अंदर की छत और जगह में काफी बदलाव है. ऊंचाई बढ़ा दी गई है और पीछे एक अधिक ईमानदार स्थिति है. जिससे अधिक जगह बनती है. रियर में नए लुक वाले टेल-लैंप भी शामिल हैं. लंबाई के संदर्भ में, सफारी क्रमशः 63 मिमी और 80 मिमी तक हैरियर की तुलना में लंबी है. वहीं टाटा मोटर्स ने इस एसयूवी को नए कलर में भी लॉन्च करने वाली है.2021 टाटा सफारी में कंपनी ने हैरियर के समान 2,741mm का wheelbase रखा है. इसके साथ ही टाटा मोटर्स ने नई सफारी में 2.0 लीटर का Kryotec डीजल इंजन रखा है जो कि हैरियर के समान है. जो 170 bhp की पावर और 350 Nm का टॉर्क जनरेट करता है.SBI के इस ऑफर में आपको 100 फीसदी तक फाइनेंस की सुविधा मिलेगी. इसके साथ ही SBI टाटा सफारी के लिए देने वाले लोन पर कोई भी प्रोसेसिंग फीस भी नहीं वसूल करेगी. ऐसे में यदि आप New Tata Safari खरीदने की सोच रहे है तो आपके पास बेहतरीन मौका है. यदि आप SBI के ऑफर का फायदा लेना चाहते है. तो इसके लिए आपको New Tata Safari की बुकिंग SBI के Yono app से करनी होगी. SBI के ट्वीट के अनुसार बैंक की ओर से एसबीआई योनो ऐप से टाटा सफारी की बुकिंग करने पर 100 फीसदी फाइनेंस की सुविधा मिलेगी.यदि आप SBI के योनो ऐप से New Tata Safari की बुकिंग करते है. तो SBI आपको 0.25% Interest रेट में छूट देगी. इसके साथ ही New Tata Safari पर होने वाले फाइनेंस के लिए SBI न कोई प्रोसेसिंग फीस लेगी.