Toyota लॉन्च करेगी सेल्फ चार्जिंग वाली हाईब्रिड SUV, 80% तक ज्यादा मिलेगा माइलेज

नई दिल्ली. Toyota भारत में जल्द ही एक नई कॉम्पैक्ट एसयूवी लॉन्च करने जा रहा ही है. हाल ही में कपनी ने इस अपकमिंग कार का टीजर जारी किया है. नई कार की खास बात यह है कि यह एक सेल्फ-चार्जिंग वाली हाईब्रिड कार होगी. भारतीय बाजार में यह Hyundai Creta को टक्कर देगी.

पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर ऑटोमोबाइल निर्माताओं के बढ़ते झुकाव के बीच टोयोटा ने हाल ही में ‘हम है हाइब्रिड’ अभियान शुरू किया था. अभियान का उद्देश्य टोयोटा की सेल्फ-चार्जिंग हाइब्रिड पावरट्रेन तकनीक को बढ़ावा देना है. अभियान के हिस्से के रूप में, टोयोटा ने ट्विटर पर एक टीज़र शेयर किया है, जिसमें संकेत दिया गया था कि नई सेल्फ-चार्जिंग एसयूवी का लॉन्च जल्द ही होने वाली है.

ये भी पढ़ें- ज्यादा पावरफुल होकर आ रही है Maruti Swift, गजब की स्पीड और दमदार फीचर्स

नाम का नहीं हुआ खुलासा

मोटरबीम के अनुसार, अपकमिंग SUV के बारे में ज्यादा जानकारी न होने के कारण इसका कोडनेम D22 रखा गया है. कार को टोयोटा के पॉपुलर SHEV (सेल्फ-चार्जिंग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन) मिलने की संभावना है. कार मुख्य रूप से एक इलेक्ट्रिक इंजन से चलती है, जबकि इंजन का उपयोग बैटरी चार्ज करने के लिए किया जाता है. SHEV में फ्यूल एफिशिएंट में सुधार के लिए इंजन को कॉन्स्टेंट स्पीड से चलाया जाता है.

Toyota’s Self-charging Hybrid Electric Technology is inspired by your needs and desires. Designed to give you a smoother, silent and more efficient drive, it creates a cleaner, less polluted future. So stay tuned and watch this space for more #awesome things. #HumHaiHybrid pic.twitter.com/9vsQk6US3u

— Toyota India (@Toyota_India) April 21, 2022