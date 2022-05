इस शहर में बाइक पर पीछे बैठने वाले को भी लगाना होगा हेलमेट, नहीं तो सस्पेंड होगा लाइसेंस

मुंबई. ट्रैफिक पुलिस ने मोटरसाइकिल पर पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है. अगले 15 दिनों में नियम लागू हो जाएगा. मुंबई पुलिस ने हाल ही में एक निर्देश में कहा, “इसका उल्लंघन करने पर ₹500 का जुर्माना और 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित करने की कार्रवाई होगी.”

नया नियम 9 जून से लागू होगा. वर्तमान में ट्रैफिक पुलिस बिना हेलमेट के सवारियों पर ₹500 का जुर्माना लगाती है या उनके लाइसेंस को निलंबित कर देती है. बिना हेलमेट के पीछे बैठने वालों पर भी ऐसा ही जुर्माना लगाया जाएगा.

इस नियम के तहत कटेगा चालान

अधिसूचना के अनुसार, यातायात पुलिस ने पाया है कि शहर में ज्यादा टू-व्लीलर सवार हेलमेट नहीं पहनते हैं और यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं. अधिकारी ने बताया कि 15 दिनों के बाद बिना हेलमेट के पीछे बैठने वालों पर भी यही जुर्माना लगाया जाएगा. यह अपराध मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 129 और 194 के तहत दंडनीय होगा.

Persons riding a 2-wheeler i.e both the rider and pillion are hereby urged to wear a helmet.

As per MVA, action will be taken in case of violation of this rule for pillion rider as well. We will start implementing after 15 days from now.#WearAHelmet #PillionAsWell pic.twitter.com/5uhHB2z3tY

— Mumbai Traffic Police (@MTPHereToHelp) May 25, 2022