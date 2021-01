नए साल में बाइक्स की खरीदारी पर मिल रही है धमाकेदार छूट !

नए साल पर जनवरी में देश की तकरीबन सभी टू-व्हीलर कंपनियां अपनी बाइक्स पर ढेर सारी छूट दे रही हैं. आप भी इसका फायदा ले सकते हैं. News18Hindi

Last Updated : January 19, 2021, 6:02 pm IST











नई दिल्ली. नए साल पर जनवरी में देश की तकरीबन सभी टू-व्हीलर कंपनियां अपनी बाइक्स पर ढेर सारी छूट दे रही हैं. कोरोनावायरस के प्रभाव से उबर रही अर्थव्यवस्था में यह आपके लिए अच्छा मौका हो सकता है. आज हम आपको उन कंपनियों की बाइक्स के बारे में बताएंगे जो आपको सबसे ज्यादा छूट दे रही है...

हीरो मोटोकाॅर्प (Hero Motocorp)

हीरोमोटोकॉर्प दुनिया की सबसे बड़ी टू-व्हीलर्स निर्माता कंपनी है. हीरोमोटोकॉर्प ने अपनी पॉपुलर बाइक्स Xtreme 160R,Hero Splendor Plus,HF Deluxe,Hero Glamour,Hero Xpulse 200T पर 7500 रुपए की छूट के ऑफर दे रही है. आप इन बाइक्स को अपने क्रेडिट कार्ड से या मात्र 3500 रूपए जमा करवा कर अपने घर ला सकते हैं.

टीवीएस (Tvs)

टीवीएस बाइक्स अपने एवरेज को लेकर हमेशा पॉपुलर रहती हैं. जहां बात हो Apache जैसी रेसिंग बाइक की हर कोई चाहता है. कि उसके पास एक Apache बाइक हो. Tvs भी जनवरी में Apache, Jupiter, Scooty Pep Plus, Scooty Zest 110 and NTorq 125 पर 6500 रूपए तक के डिस्काउंट दे रही है. इन Tvs बाइक्स को आप प्रतिमाह 1400 रूपए की ईएमआई पर घर ला सकते हैं.

होंडा (Honda)

हीरो मोटोकॉर्प और Tvs बाइक्स की तर्ज पर होंडा भी अपनी बाइक और स्कूटर पर भारी-भरकम छूट दे रही है. Honda Livo CD 110, CD 110,Dream Activa 6G, DO Scooters पर 7000 रूपए की छूट देने के साथ 3 महीने की ईएमआई पर 50 % का डिस्काउंट भी दे रहा हैं. होंडा अपनी इंजन की क्षमता को लेकर हमेशा चर्चा में रहता है.

बजाज (Bajaj)

बजाज अपने रेसिंग बाइक्स Pulsar को लेकर हमेशा चर्चा में रहती है. बजाज भी अपनी बाइक्स पलसर समेत CT 100, Pulsar,Avenger Cruise,platina पर 5500 रुपए की छूट दे रही है. इसी के साथ बजाज कंपनी आने वाले 3 महीनों की ईएमआई पर 75% तक डिस्काउंट ऑफर भी उपलब्ध है. आप बजाज बाइक्स को मात्र 3500 रुपए की डाउन पेमेंट पर उठा सकते हैं.