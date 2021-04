इस राज्य में 670 करोड़ रुपये से पूरे होंगे 10 नेशनल हाईवे के 14 प्रोजेक्ट, NHAI ने दी मंजूरी

नई दिल्ली. NHAI पूरे देश में नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट को पूरा करने में जोरशोर से लगा हुआ है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि, झारखंड में 2020-21 में 670 करोड़ रुपये से 10 नेशनल हाईवे के 14 प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा. जिसमें NHAI के द्वारा 127.93 किमी सड़क का निर्माण और मेन्टिनेंस किया जाएगा. बता दें कुछ दिन पहले ही NHAI ने 6,100 करोड़ रुपये के 7 राज्यों में बनने वाले हाईवे के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी. आइए जानते है झारखंड में किन नेशनल हाईवे का निर्माण होगा.

इन हाईवे को किया जाएगा चौड़ा - नितिन गड़करी के ट्विट के अनुसार NH333A और NH 143B को 76.5 करोड़ रुपये और 81.59 करोड़ रुपये से चौड़ा किया जाएगा. वहीं NH 100 को 18.07 करोड़ रुपये की राशि से 2 लेन का किया जाएगा. इसके साथ ही Dumka और Basukinath के बीच NH114A के निर्माण के लिए 148.24 करोड़ रुपये की राशि को मंजूर किया गया है.

For Jharkhand -Ministry of Road Transport and Highways has sanctioned 14 Projects of 127.93 km length at a cost of 670.7 Cr for the state of Jharkhand during 2020-21.Strengthening and reconstruction of section of NH-333A has been sanctioned at a cost of 76.5 Cr.