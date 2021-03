अप्रैल से महंगी हो जाएंगी Nissan की गाड़ियां, जानें कितनी बढ़ जाएंगी कीमतें?

अगर आप कार लेने की सोच रहे है तो आपके लिए मार्च अच्छा महीना रहेगा, क्यूंकि अप्रैल में आपको कार खरीदना महंगा पड़ सकता है. जापानी कंपनी Nissan ने अपने कार की कीमतों में इजाफा करने की घोषणा की है, साथ में Nissan अपने दूसरे ब्रांड Datsun के गाड़ियों की कीमत में इजाफा करने की घोषणा की है. आपको बता दे कि दिग्गज भारतीय कार निर्माता कंपनी ने अभी हाल में ही अपने कार की कीमत में बढ़ोतरी की घोषणा की थी.Nissan ने कीमत वृद्धि के पीछे ऑटो कंपोनेंट और रॉ मैटेरियल का महंगा होना बताया है. निसान मोटर इंडिया के प्रबंध निदेशक राकेश श्रीवास्तव के अनुसार "ऑटो कंपोनेंट की कीमते लगातार बढ़ी है, लेकिन फिर भी हमने बीते कुछ महीनो से इस वृद्धि को कम करने की कोशिश की है. लेकिन हमारे पास Nissan और Datsun की कीमतों में वृद्धि के अलावा कोई और विकल्प नहीं है. कीमत में वृद्धि हमारे अलग अलग मॉडल्स पर भिन्न होगी"Nissan ने पिछले साल Nissan Magnite को लॉन्च किया था, जो कि उस समय देश कि सबसे सस्ती कॉम्पैक्ट एसयूवी थी. और कस्टमर्स की तरफ से इस मॉडल को काफी शानदार रेस्पॉन्स देखने को मिला था, पहले ही फेज में कंपनी ने इस एसयूवी की 32,000 यूनिट्स की बुकिंग दर्ज की. लेकिन बाद में कंपनी ने इस एसयूवी की कीमतों में वृद्धि कर दिया था. अभी भारतीय मार्केट कंपनी मैग्नाइट, किक्स और सन्नी जैसे मॉडलों की बिक्री करती है. वही कंपनी अपने Datsun ब्रांड्स के Go, Go+ और Redi Go जैसे मॉडलों की बिक्री भारत में करती है.Nissan के कारो के अलावा 1 अप्रैल से Renault Kiger जो की देश की सबसे सस्ती कॉम्पैक्ट एसयूवी है, वो भी अब महँगी होने जा रही है. अगर आप इस एसयूवी की पूरी कीमत 1 अप्रैल तक कर देते है तो आपको बढ़ी हुई कीमत का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, केवल बुकिंग करने पर आगे आपको बढ़ी हुई कीमत के साथ इस एसयूवी को लेना पड़ेगा. कंपनी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि, कीमत में वृद्धि कितनी होगी.