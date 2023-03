Ola S1, हीरो, बजाज, एथर के छूटे पसीने, Electric Scooter बनाने वाली कंपनी के आगे सब फेल, बेच दिए लाखों EV

इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनी Okinawa Autotech ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो अब तक ढाई लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाकर बेच चुकी है. ओकिनावा पहली कंपनी बन गई है जो भारत में 2,50,000 स्कूटर्स की सेल कर चुकी है. कंपनी का लक्ष्य 2025 तक एक मिलियन यानी 10 लाख स्कूटर्स सेल करने का है.

ओकिनावा ने ट्विटर पर एक फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, “एक बेहतरीन सफर में एक और पहला कदम. हम ढाई लाख से ज्यादा बिक्री करने वाली पहली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कंपनी बन गए हैं. ये सफलता हमने आपके भरोसे और सहयोग से हासिल की है. आभार.”

Another first in our incredible journey – we have become the 1st EV company in India to surpass 250,000 sales mark. We would like to thank each and everyone of you for your trust and support in helping us achieve this feat.#OkinawaAutotech #TheResponsibleChoice #250KUnits pic.twitter.com/wGDBz85CKx

