Ola यूजर्स के लिए अच्छी खबर, अब App में मिलेगा ये शानदार फीचर, मोबाइल से लॉक कर सकेंगे स्कूटर

नई दिल्ली. Ola Electric जल्द ही अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर S1 और S1 Pro में अपना पहला बड़ा OTA अपडेट रोल आउट करने जा रही है. MoveOS 2 अपडेट से कुछ दिन पहले इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर निर्माता ने खुलासा किया है कि वह अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर में एक और मिसिंग फीचर जोड़ने जा रही है.

ओला इलेक्ट्रिक के फाउंडर और CEO भाविश अग्रवाल ने ओला ऐप का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें दिखाया गया है कि अपडेट रोल आउट होने के बाद ऐप लॉक फीचर सक्रिय हो जाएगा.

ऐप लॉक होगा नया फीचर

अग्रवाल ने ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “हमारे पास ओला इलेक्ट्रिक ऐप मूवओएस 2 के लिए तैयार है” वहीं, ओला इलेक्ट्रिक के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर वरुण दुबे की ओर से भी शेयर किया गया वीडियो दिखाता है कि उपयोग में न होने पर इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉक करने के लिए ऐप लॉक सुविधा को कैसे सक्रिय किया जाएगा.

