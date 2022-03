Ola का होली ऑफर, आज से खरीद सकेंगे खास रंग का इलेक्ट्रिक स्कूटर, जानें कीमत

Ola Electric Scooter Booking : इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में ओला की धूम मची हुई है. कंपनी पिछले महीने फरवरी में 7,000 इलेक्ट्रिक स्कूटर को बेचने में कामयाब रही. ओला इलेक्ट्रिक ने पिछले साल अगस्त में भारत में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में प्रवेश किया और दिसंबर 2021 में स्कूटर की डिलीवरी शुरू की. इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजार में ओला की डिमांड काफी ज्यादा है.

इस बीच ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है. ओला ने होली के मौके पर 17 और 18 मार्च को एस1 प्रो स्कूटर (Ola S1 Pro scooter) की खरीद के लिए विंडो (purchase window) खोली गई है. होली के त्यौहार (Holi festival) को देखते हुए कंपनी ने यह फैसला किया है.

ये भी पढ़ें- देश की पहली हाईड्रोजन कार Toyota Mirai लॉन्च, अब पेट्रोल-डीजल की झंझट खत्म

Ola ने होली के अवसर पर यह स्कूटर खास गेरुआ रंग (Gerua color) का स्कूटर पेश किया है. यह बहुत ही खूबसूरत चमकदार फिनिशिंग में है. यह रंग केवल 17 और 18 मार्च को होली के दो दिनों के लिए उपलब्ध होगा.

Holi came early!

PURCHASE WINDOW IS LIVE NOW!!!

Reservers get early access to Gerua & the other colors now!

Everyone else can get their hands on Gerua on 18th March Holi!#JoinTheRevolution only on the Ola App ⚡ pic.twitter.com/hT07a9vKSe

— Ola Electric (@OlaElectric) March 16, 2022