Ola आखिर क्यों है हाइड्रोजन कारों के खिलाफ? कंपनी के CEO ने बताई वजह

नई दिल्ली. ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन काफी चर्चा में है. कई कंपनियां भविष्य के वाहनों के लिए ग्रीन और क्लीन एनर्जी समाधान की तलाश कर रही हैं. जहां कई वाहन निर्माता वाहनों को पावर देने के लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक पर काम कर रहे हैं, वहीं ओला इलेक्ट्रिक के सीईओ भाविश अग्रवाल उन वाहन निर्माताओं के साथ नहीं हैं.

एक ट्वीट के जवाब में भाविश अग्रवाल ने लिखा कि कारों के लिए हाइड्रोजन योग्य नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि हाइड्रोजन ईंधन सेल टेक्नोलॉजी बिजली के परिवहन का एक बहुत ही बेअसर तरीका है. उन्होंने कहा, “ पहले बिजली का उपयोग H2, H2 के उत्पादन के लिए किया जाता है, फिर दबाव के रूप में ईंधन स्टेशनों तक पहुंचाया जाता है और कारों में भरा जाता है. फिर कार में फ्यूल सेल में वापस बिजली में परिवर्तित किया जाता है. बिजली के परिवहन का बहुत ही बेअसर तरीका. ”

Hydrogen not relevant for cars. Electricity is used to produce H2, H2 then transported in pressurised form to fueling stations and filled in cars, and then converted in fuel cells in the car back to electricity. Very inefficient way of transporting electricity. https://t.co/mBqMoeP3ug

— Bhavish Aggarwal (@bhash) June 17, 2022