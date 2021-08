Ola Electric Scooter: 'कीलेस एक्सपीरियंस' के बाद सामने आया नया फीचर, 'रिवर्स मोड' के साथ आएगा इलेक्ट्रिक स्कूटर

Ola Electric Scooter : जल्द ही बाजार में अपनी धमाकेदार एंट्री करने जा रहे, ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर (Ola Electric Scooter) में अनोखा फीचर होगा और वो फीचर है “रिवर्स मोड” (Reverse Mode)। कंपनी ने इस नए फीचर को दिखाते हुए एक वीडियो भी ट्वीट किया है. कंपनी के CEO भाविश अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर ओला ई-स्कूटर को रिवर्स गियर में चलाए जाना का ये वीडियो पोस्ट किया, जिसके कैप्शन में लिखा था, “जलवायु परिवर्तन को रिवर्स करने के लिए एक क्रांति! 15 अगस्त को olaelectric.com पर मिलते हैं.”

499 रुपये में बुक कर सकते हैं ओला स्कूटर – Ola Electric ने अपने ट्वीट में लिखा, “आप ओला स्कूटर को तेज स्पीड से रिवर्स कर सकते हैं. आप ओला स्कूटर को ₹499 की कीमत पर भी रिजर्व कर सकते हैं!” ओला इलेक्ट्रिक का नया स्कूटर कुछ ऐसे फीचर्स के साथ आ रहा है, जिन्हें या तो “सेगमेंट-फर्स्ट” या “सेगमेंट-बेस्ट” होने का दावा किया गया है. नया स्कूटर “कीलेस एक्सपीरियंस” के साथ आएगा. मतलब ये कि स्कूटर को बिना चाबी के स्मार्टफोन पर एक एप्लिकेशन की मदद से स्टार्ट किया जा सकेगा. कंपनी का दावा है कि स्कूटर को बेस्ट-इन-सेगमेंट बूट स्पेस मिलेगा.

You can reverse the Ola Scooter at an unbelievable pace, you can also reserve the Ola Scooter at an unbelievable price of ₹499 now! ⁰

See you on 15th August #JoinTheRevolution at https://t.co/5SIc3JyPqm pic.twitter.com/trTJLJBapM

— Ola Electric (@OlaElectric) August 7, 2021