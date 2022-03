Ola E-Scooter में बीच सड़क पर लगी आग, जमकर वायरल हो रहा वीडियो, जानें क्या है वजह?

पुणे: भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलर इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर (Ola Electric Scooter) में आग लगने की घटना सामने आई है. शनिवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में ओला एस1 प्रो (Ola S1 pro) जलता हुआ दिखाई दे रहा है. यह वीडिया पुणे के लोहेगांव इलाके का बताया जा रहा है.

31 सेकंड के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि व्यस्त इलाके में खड़े इस स्कूटर में आग की लपटें निकलती हुई दिख रही हैं. हालांकि, अब तक आग लगने के सही कारण का पता नहीं चल सका है. लेकिन, दावा किया जा रहा है कि स्कूटर में आग किसी तकनीकि खराबी की वजह से लगी है. सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि यह आग स्कूटर में इस्तेमाल होने वाली लिथियम-आयन बैटरी में शॉर्ट-सर्किट होने से लगी है.

Ola S1 Pro Caught Fire in Maharashtra. The vehicle already has temperature management issues as reported by many YouTubers and auto experts. #OlaS1 #OLAFIRE #olas1pro #evfire #ev #bhash @OlaElectric @bhash @varundubey pic.twitter.com/KLFTCnoVAV

— Manjunatha M (@nileshj100) March 26, 2022