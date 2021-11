Ola Electric Scooter का इंतजार खत्म, इस दिन से शुरू होगी डिलीवरी

Ola electric scooter News: कैब एग्रीगेटर से टू-व्हीलर वाहन निर्माता कंपनी बनी ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (Ola electric) के इलेक्ट्रक स्कूटर Ola electric scooter ने सड़क पर आने से पहले ही धूम मचाई हुई है. अगर आपने यह स्कूटर बुक कराया है और अभी तक इसकी डिलीवरी नहीं मिली है तो आपका इंतजार जल्द खत्म होने वाला है.

ओला के सीईओ भाविश अग्रवाल (Ola CEO Bhavish Aggarwal) ने एक वीडियो जारी करते हुए ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेकर कई खुलासे किए हैं.

भाविश अग्रवाल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो जारी किया है. इस वीडियो में भाविश ने ओला के दो स्कूटरों को स्टंट करते हुए दिखाया है. वीडियो में Ola S1 इलेक्ट्रिक स्कूटर को ऊंची छलांग लगाते, पहियों पर खड़े हो जाने और अन्य करतब करते देखा जा सकता है.

भाविश ने अपने ट्विटर पोस्ट में स्कूटर की टेस्ट ड्राइविंग और डिलीवरी के बारे में भी खुलासा किया है. उन्होंने लिखा है- ‘ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की टेस्ट ड्राइव आने वाले हफ्ते में शुरू हो जाएगी और इसकी पहली डिलीवरी भी जल्द ही की जाएगी.’

Having some fun with the scooter!

Test rides begin in the coming week and first deliveries begin soon after 👍🏼 pic.twitter.com/9YVFHpLwZw

— Bhavish Aggarwal (@bhash) November 7, 2021