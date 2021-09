Ola Electric Scooter: अब 15 सितंबर से खरीद सकेंगे ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर, तकनीकी खामी के लिए सीईओ भाविश अग्रवाल ने मांगी माफी

बेंगलुरु. भारत में लंबे इंतजार के बाद ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर (Ola Electric Scooter) को 15 अगस्त को लॉन्च कर दिया गया है. कंपनी ने इसे दो मॉडल S1 और S1 Pro के साथ बाजार में पेश किया है. कंपनी के आधिकारिक वेबसाइट पर आज (8 सितंबर) से ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिक्री शुरू होने वाली थी लेकिन तकनीकी खामी की वजह से अब 15 सितंबर से बिक्री शुरू होगी.

कंपनी की वेबसाइट में आई तकनीकी खामी के लिए ओला के को-फाउंडर और सीईओ भाविश अग्रवाल (Bhavish Aggarwal) ने लोगों से माफी मांगी. कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अब ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर 15 सितंबर से बिक्री के लिए उपलब्ध होगी.

My message on the @OlaElectric purchase issues today. pic.twitter.com/vDVfwLqC7U

— Bhavish Aggarwal (@bhash) September 8, 2021