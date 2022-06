MoveOS2 में OTA फीचर अपडेट करने के बाद ओला इलेक्ट्रिक ने MoveOS3 पर काम शुरू किया

बेंग्लुरु. ओला इलेक्ट्रिक ने हाल ही में देश भर में अपने 50,000 से अधिक S1 pro ग्राहकों के लिए MoveOS2 के लिए ओवर-द-एयर (OTA) अपडेट जारी किया था. बेंगलुरु स्थित इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता अब अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर की नेक्स्ट जनरेशन के MoveOS3 के लिए OTA अपडेट पर काम शुरू कर रहा है. कंपनी अगले अपडेट में अन्य फीचर्स के साथ अपने वाहनों में रीजेन को बेहतर बनाने पर अधिक ध्यान देगी.

कंपनी के CEO भाविश अग्रवाल ने ट्विटर पर कहा कि कंपनी ने MoveOS2 का रोलआउट कर दिया है और यह अगले कुछ दिनों में सभी के लिए उपलब्ध होगा. उन्होंने आगे कहा कि कंपनी ने MoveOS3 पर भी काम करना शुरू कर दिया है. इस बहारे में 15 अगस्त को और अधिक जानकारी साझा की जाएगी. फीचर्स के अलावा हम रीजेन पर ध्यान केंद्रित करेंगे और MoveOS3 में इसे और बेहतर बनाएंगे.

फॉलोवर्स से मांगे सुझाव

इस दौरान अग्रवाल ने ट्विटर पर अपने फॉलोअर्स से सुझाव भी मांगे कि वे अपडेटेट MoveOS 3 में कौन से फीचर्स चाहते हैं. उन्होने अपने ट्विटर पर लिखा कि आप कौन सी विशेषताएं देखना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि MoveOS2 रोलआउट तेजी से बढ़ रहा है और अगले कुछ दिनों में यह सभी के पास होगा.

MoveOS 2 rollout ramping up now and will be with everyone over next few days.

Starting to work on MoveOS 3. Will share more on 15th Aug. In addition to features, we will focus on regen and make it significantly better in MoveOS 3.

What features do you want to see?

— Bhavish Aggarwal (@bhash) June 21, 2022