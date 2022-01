Ola Electric Scooter: 21 जनवरी को खुलेगी ओला इलेक्ट्रिक की फाइनल पेमेंट विंडो, जानिए कब होगी डिलीवरी

नई दिल्ली. ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) उन सभी ग्राहकों के लिए 21 जनवरी को फाइनल पेमेंट के लिए व्यवस्था करेगी, जो पहले ही कंपनी को अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर (Electric Scooter) के लिए 20 हजार रुपये दे चुके हैं. यह जानकारी ओला के चेयरमैन और ग्रुप के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भाविश अग्रवाल ने शुक्रवार को दी.

कंपनी ने कहा कि इस महीने और फरवरी के दौरान नवीनतम खरीद के लिए स्कूटर भेजे जाएंगे. कंपनी पिछले महीने कहा था कि उसने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर उन सभी को भेज दिए हैं जिन्होंने पिछले दौर में खरीदा है.

लोहड़ी, मकर संक्राति और पोंगल के लिए बधाई देते हुए कंपनी के कारखाने में अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर का एक फोटो शेयर करते हुए, अग्रवाल ने एक ट्वीट में कहा, ”स्कूटर का सागर इंतजार कर रहा है! ओला ऐप में फाइनल पेमेंट विंडो 21 जनवरी, शाम 6 बजे उन सभी ग्राहकों के लिए खुलेगी जिन्होंने ‘ हमें 20,000 रुपये का भुगतान किया है. हम जनवरी और फरवरी में (स्कूटर) भेज देंगे.”

Lohri ki lakh lakh vadhaiyan, Sankrati ki shubhkaamnayein, Pongal vazhthukkal!

We’re celebrating with our own harvest

Sea of scooters awaits! Final payment window opens Jan 21, 6pm in Ola App for all customers who’ve paid 20k. We’ll dispatch across Jan & Feb. pic.twitter.com/RZSAeclC0e

— Bhavish Aggarwal (@bhash) January 14, 2022