Ola Electric का होली ऑफर, केवल दो दिन मिलेगा खास रंग का खूबसूरत इलेक्ट्रिक स्कूटर

Ola S1 Pro delivery Date: इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में ओला की धूम मची हुई है. कंपनी पिछले महीने फरवरी में 7,000 इलेक्ट्रिक स्कूटर को बेचने में कामयाब रही. ओला इलेक्ट्रिक ने पिछले साल अगस्त में भारत में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में प्रवेश किया और दिसंबर, 2021 में स्कूटर की डिलीवरी शुरू की. इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजार में ओला की डिमांड काफी ज्यादा है.

इस बीच ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) स्कूटर की डिलीवरी का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर ये है कि ओला इलेक्ट्रिक 17 और 18 मार्च को एस1 प्रो स्कूटर (Ola S1 Pro scooter) की खरीद के लिए विंडो (purchase window) खोलने जा रही है. होली के त्यौहार (Holi festival) को देखते हुए कंपनी ने यह फैसला किया है.

Ola Electric ने कहा है कि होली के अवसर पर वह खास गेरुआ रंग (Gerua color) का स्कूटर पेश करेगी. यह बहुत ही खूबसूरत चमकदार फिनिशिंग में होगा. यह रंग केवल 17 और 18 मार्च को होली के दो दिनों के लिए उपलब्ध होगा.

Holi Haiiiiiii!

THE NEXT PURCHASE WINDOW OPENS ON HOLI for all and Gerua available exclusively on 17th & 18th March only!

Let’s #PlayLikeAPro pic.twitter.com/JpMDtRhU2F

— Ola Electric (@OlaElectric) March 14, 2022