15 अगस्त को ओला लॉन्च करेगी नया इलेक्ट्रिक स्कूटर, देखें क्या होगी खासियत

नई दिल्ली. ओला इलेक्ट्रिक 15 अगस्त को एस1 प्रो स्कूटर का नया कलर मॉडल लॉन्च कर सकती है. ओला इलेक्ट्रिक के संस्थापक और सीईओ भाविश अग्रवाल ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर एक टीजर शेयर किया है. हालांकि इसमें किसी के नाम का खुलासा नहीं किया गया है. पोस्ट में कहा गया है कि कंपनी अपने द्वारा बनाए गए ‘सबसे ग्रीन ईवी’ का खुलासा करेगी. उम्मीद है कि ओला इलेक्ट्रिक S1 प्रो स्कूटर का ग्रीन कलर वेरिएंट लॉन्च कर सकती है.

ओला इलेक्ट्रिक एस1 प्रो को साल 2021 में 1.29 लाख रुपये में लॉन्च किया गया था. कंपनी ने इस साल की शुरुआत में मई में स्कूटर की कीमत बढ़ाकर ₹1.40 लाख कर दी थी. ओला इलेक्ट्रिक वर्तमान में भारत में दो इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचती है. इसमें ओला एस 1 और ओला एस 1 प्रो शामिल है.

On 15th August, we’ll be revealing the greenest EV we’ve made! Any guesses? 🇮🇳 😉 pic.twitter.com/aMFxToOSTo

— Bhavish Aggarwal (@bhash) August 7, 2022