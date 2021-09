OLA हर सेकेंड पर बेच रही दो e-Scooter, जानें अभी कराते हैं बुकिंग तो कब मिलेगी डिलिवरी और कैसे मिलेगा लोन

नई दिल्‍ली. ओला ऑटोमोबिल‍िटी ने ओला ई-स्‍कूटर एस-1 और एस-1 प्रो की बिक्री (Ola e-Scooter Sale) आज से शुरू कर दी है. इस इलेक्ट्रिक स्‍कूटर को लेकर लोगों की दीवनगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कंपनी हर सेकेंड पर दो इलेक्ट्रिक वाहन बेच रही है. कंपनी के सीईओ भाविश अग्रवाल (CEO Bhavish Aggarwal) ने बताया कि ओला ई-स्कूटर के लिए जिन कस्टमर्स ने प्री-बुकिंग करा रखी है, वे बकाया भुगतान कर इसे खरीद सकते हैं. भाविश अग्रवाल ने ट्वीट किया कि देश पेट्रोल वाहनों को खारिज कर इलेक्ट्रिक स्‍कूटर को चुन रहा है. उन्‍होंने दावा किया कि ओला ने अब तक हर एक सेकेंड में दो ई-स्‍कूटर की बिक्री की है.

कब तक शुरू हो जाएगी ई-स्‍कूटर की डिलिवरी?

सीईओ अग्रवाल ने कहा कि आप ओला की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप के जरिये अपना ई-स्‍कूटर बुक करा सकते हैं. उन्‍होंने कहा कि ओला एस-1 की खरीदारी अभी शुरू हो रही है. हम इसे रिजर्वेशन के लिए खोल रहे हैं. अपनी बारी की जानकारी के लिए ई-मेल चेक करें या ओला ऐप पर विजिट करें. साथ ही बताया कि कंपनी ग्राहकों को फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्‍ध करा रही है. इसके लिए ग्राहकों को सस्ते ईएमआई प्लान उपलब्‍ध कराए जा रहे हैं, जो 2999 रुपये से शुरू हो रहे हैं. बता दें कि ओला ने 15 अगस्त 2021 को इलेक्ट्रिक स्कूटर के दो वेरिएंट ओला एस-1 और ओला एस-1 प्रो लॉन्च किए थे. कंपनी इस साल अक्टूबर में 1000 शहरों और कस्बों में इसकी डिलिवरी शुरू कर देगी.

Floodgates to the revolution are truly open! We’re selling 2 scooters every second! India is rejecting petrol and choosing electric. Purchase now open for everyone who’s reserved! Buy yours now on the Ola App! https://t.co/RIcwzKSIyt #JoinTheRevolution pic.twitter.com/7nDj2o2JnR

