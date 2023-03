Ola S1 ADAS: कार में मिलने वाला ये फीचर अब मिलेगा इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में, कंपनी ने जारी किया वीडियो

नई दिल्ली. ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) देश में सबसे हाई-टेक इलेक्ट्रिक स्कूटर बना रही है। कंपनी के इलेक्ट्रिक स्कूटरों में कुछ ऐसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं जो अपने सेगमेंट में किसी और स्कूटर में नहीं मिलते हैं। अब हाल ही में ओला इलेक्ट्रिक के सीईओ भाविश अग्रवाल ने अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर के एक नए फीचर्स को शेयर करके सबको चौंका दिया है।

दरअसल, ओला इलेक्ट्रिक बहुत जल्द अपनी एस1 (Ola S1) इलेक्ट्रिक स्कूटर में एक ऐसा फीचर देने जा रही है जो आमतौर पर केवल हाई-एंड कारों में मिलता है। Ola S1 में बहुत जल्द एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम यानी एडीएएस (ADAS) का अपडेट दिया जाएगा जिससे स्कूटर को चलाना और भी सेफ हो जाएगा।

यह भी पढ़ें: यूट्यूबर ने बाइक से कर दिया गजब का कारनामा, पका डाली ‘1000 सीसी’ वाली ऑमलेट! वीडियो वायरल

सीईओ भाविश अग्रवाल ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो क्लिप शेयर किया है जिसमें एक ओला स्कूटर के ADAS सिस्टम को देखा जा सकता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कूटर के हैंडल के पास एक डिस्प्ले लगा है जिसमें यह सिस्टम सामने चल रही गाड़ियों को डिटेक्ट कर रहा है।

यह फीचर ठीक उसी तरह काम कर रहा है जैसे कारों में मिलने वाला ADAS सिस्टम काम करता है। ADAS के लिए स्कूटर में कैमरा लगाया गया है जिससे लाइव वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। वीडियो को शेयर करते हुए भाविश ने लिखा है कि वह जल्द ही इस नए स्कूटर का एक डेमो देंगे।

Will share more in a tech demo soon! pic.twitter.com/8GVirNMOAP

— Bhavish Aggarwal (@bhash) March 18, 2023