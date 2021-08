सावधान: इस राज्य में एक साल के अंदर 5 बार कटा चालान तो अब रद्द होगा परमिट

गाजियाबाद. उत्तर प्रदेश में नए मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor Vehicle Act) के उल्लंघन करने पर अब कठोर कार्रवाई होगी. योगी सरकार (Yogi Government) के निर्देश के बाद परिवहन विभाग (Transport Department) ने सख्ती शुरू कर दी है. शासन की तरफ से निर्देश दिया गया है कि अगर एक साल के अंदर (Within a Year) जिन बसों का पांच बार चालान (Five challans) हुआ है तो उनका परमिट (Bus Permit Canceled) तुरंत ही रद्द कर दिया जाए. इसके साथ ही परिवहन विभाग को ओवर स्पीड और शराब पी (Over Speed Drunk Drive) कर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ भी सख्त रुख अख्तियार करने का निर्देश जारी किया गया है. शासन की तरफ से निर्देश में यह भी कहा गया है कि हर हाल में सुनिश्चित करें कि गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगी हो.

साल में पांच बार हुआ चालान तो लाइसेंस रद्द

राज्य में लगातार हो रहे बस हादसों को देखते हुए शासन की तरफ से यह निर्देश आया है. पिछले दिनों ही बाराबंकी में भयंकर बस हादसा हुआ था. इस हादसे में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी. यूपी सरकार ने अपने निर्देश में कहा है कि राज्य में अब तक जिन बसों को परमिट जारी भी किए गए हैं, उनकी जांच दोबारा से शुरू की जाए. साथ ही नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों की ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर उन पर सख्ती की जाए.

लगातार हो रहे बस हादसों को देखते हुए शासन की तरफ से यह निर्देश आया है.(सांकेतिक फोटो)

नए मोटर कानून को सख्ती से लागू किया जा रहा है

बता दें कि देश में नए मोटर व्हीकल कानून लागू हो जाने के बाद कई तरह के जुर्माना और लाइसेंस रद्द के साथ काफी सख्त प्रावधान किए गए हैं. केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ड्राइविंग लाइसेंस और इससे जुड़ी सभी सेवाओं को लेकर समय-समय पर दिशा निर्देश जारी करती रहती है. नए मोटर व्‍हीकल एक्‍ट के तहत मॉडर्न टेक्‍नोलॉजी का इस्‍तेमाल कर ड्राइवरों के व्‍यवहार की निगरानी करने की व्‍यवस्‍था भी की गई है. साथ ही उनके व्‍यवहार को भी परिभाषित किया है.

ड्राइविंग लाइसेंस भी ऐसे होंगे अब रद्द

यातायात पुलिस को अधिकार दिया गया है कि वह डीएल (DL) ही नहीं खराब व्‍यवहार वाले ड्राइवरों के वाहन का रजिस्‍ट्रेशन भी रद्द कर सकती है. अगर बस की बात करें तो बस की बॉडी नियम के मुताबिक होनी चाहिए. अगर आप बस चलाने का परमिट लिया है तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि बस जर्जर स्थिति में सड़क पर नहीं चले. इसके लिए परिवहन विभाग ने सभी जिलों के एग्जिट और एंट्री पांइट पर विशेष अभियान चला कर इन बसों को जप्त कर रही है. साथ ही जो बसें डिपो में सीज कर खड़े हैं उनकी निलामी की जा रही है.