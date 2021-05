नया इलेक्ट्रिक स्कूटर Piaggio one हुआ लॉन्च, एडवांस तकनीक के साथ मिलेंगे ये ख़ास फीचर्स

पियाजियो ग्रुप (Piaggio Group) ने अपने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेग्मेंट में एक और स्कूटर को शामिल कर लिया है, जिसे कंपनी ने पियाजियो one (Piaggio One) नाम दिया है. पियाजियो के इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में वेस्पा इलेक्ट्रिक स्कूटर पहले से ही मौजूद है, कंपनी ने अब इस सेगमेंट में पियाजियो one को भी शामिल कर लिया है. कंपनी इस स्कूटर को 28 मई को बीजिंग मोटर शो में पेश करेगी और इस स्कूटर से पर्दा उठाएगी.कंपनी का ये इलेक्ट्रिक स्कूटर बेहतर फीचर्स और एडवांस तकनीक के साथ आएगा. इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का वजन काफी हल्का होगा, जिसके चलते रोजाना के इस्तेमाल के लिए यह बेहतर होगा और ड्राइविंग रेंज भी ज्यादा मिलेगी. इस स्कूटर को यंग जेनरेशन की जरूरतों को धयान में रख कर तैयार किया गया है.कंपनी ने अपने इस नए इलेक्ट्रिक स्कूटर में शानदार फीचर्स को शामिल किया है. इसमें फुल LED लाइट्स, कीलेस स्टार्ट सिस्टम, डिजिटल कलर इंस्ट्रूमेंट पैनल, दो राइडिंग मोड्स और यूएसबी चार्जिंग सिस्टम दिया गया है. वेस्पा स्कूटर की तरह कंपनी ने इसके पिछले हिस्से में डबल साइडेड स्विंगआर्म सस्पेंशन और फ्रंट में सिगल-साइडेड ट्रेलिंग सस्पेंशन दिया है. बेहतर सुरक्षा के लिए इस स्कूटर के दोनों टायर्स में डिस्क ब्रेक दिए गए हैं.पियाजियो ने ये योजना बनायीं है कि वो One इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आने वाले समय में मोपेड और बाइक्स में भी कर सकती है. फ़िलहाल कंपनी अभी अपने एक इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च कर रही है. भविष्य में आने वाले इन मॉडल्स में कंपनी स्वेपेबल बैटरी का इस्तेमाल कर सकती है.पियाजियो का ये इलेक्ट्रिक स्कूटर अलग अलग मॉडल, पावर, और कीमतों में आएगा. इन सभी मॉडल्स के इलेक्ट्रिक मोटर में रिमूवेबल lithium-आयन बैटरी का इस्तेमाल किया गया है, जिसे आसानी से घर या ऑफिस में चार्ज किया जा सकता है.