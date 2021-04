Rahul Dravid ने तोड़ा कार का शीशा, विराट कोहली ने ट्विटर पर लिए मजे, जानें क्यों हुए नाराज

नई दिल्ली. सोशल मीडिया पर इन दिनों मिस्टर कूल के नाम से मशहूर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ का एक वीडियो वायरल हो रहा हैं. जिसमें राहुल कार को ओवर अटैक किए जाने से काफी नाराज है और अपने क्रिकेट बेट से एक कार का शीशा तोड़ रहे है. वहीं विराट कोहली ने भी इस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है और मजे लेते हुए लिखा, 'राहुल भाई आपका यह वाला साइड कभी नहीं देखा.' जिस पर इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली कंपनी Ather Energy ने रिप्लाई करते हुए लिखा है. 'तनाव को हटाए. एथर में स्विच करें. 100 ft रोड इंदिरानगर पर टेस्ट ड्राइव करें. गुंडे का भी स्वागत करते हैं.'

इस बात से नाराज हुए राहुल द्रविड़- दरअसल राहुल द्रविड एक क्रेडिट कार्ड बिल का पेमेंट करने वाले ऐप का विज्ञापन कर रहे थे. जिसमें वह अपने बिलों को लेकर काफी नाराज है और अपना गुस्सा रोड़ पर ओवर अटैक करने वालों पर निकालते है. इस विज्ञापन के जरिए क्रेडिट कार्ड बिल का पेमेंट करने वाला ऐप ये मैसेज देना चाहता था कि, अगर आप अपने बिल का भुगतान Cred ऐप के जरिए करेंगे तो आपको इस तरह का गुस्सा नहीं आएगा.

Never seen this side of Rahul bhai pic.twitter.com/4W93p0Gk7m — Virat Kohli (@imVkohli) April 9, 2021

आपको बता दें जिस कंपनी के लिए राहुल ने विज्ञापन शूट किया है उसका हेड ऑफिस बेंगलुरु में हैं और Ather Energy का भी हेड ऑफिस बेंगलुरु में है. वहीं Ather Energy का बेंगलुरु के इंदिरानगर में डिफेंस कॉलोनी के 100 फीट रोड पर कंपनी का डीलरशिप है, जहां इलेक्ट्रिक स्कूटर की टेस्ट राइड दी जा रही है. इसी कड़ी में कंपनी ने विराट कोहली के ट्वीट पर टेस्ट ड्राइवर का ऑफर दिया है और राहुल द्रविड़ के गुंडा अवतार का भी स्वागत किया हैं. यह भी पढ़ें: SBI Yono App से बुक करें टोयोटा की कार, मिलेंगे ये बेनिफिट, जानें सबकुछ सोशल मीडिया पर राहुल द्रविड के गुंडा अवतार के लोगों ने खूब मजे लिए. जहां विराट कोहली ने तो यहां तक कह दिया कि, राहुल भाई आपका ये वाला साइड पहली बार देखा है. वहीं कई यूजर्स ने कहा, Rahul sir calling someone back before double century, I see what you did there.