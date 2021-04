रेलवे पॉइंटमैन Mayur Shelke को गिफ्ट मिली Jawa बाइक, जानें किस बहादुरी के लिए मिला तोहफा

नई दिल्ली. रेलवे ट्रैक पर 6 साल के बच्चे को बचाने वाले पॉइंटमैन Mayur Shelke को जावा कंपनी ने अपनी बाइक गिफ्ट की हैं. जिसका फोटो जावा मोटरसाइकिल ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया हैं. बता दें Mayur Shelke ने बीते दिनों अपनी जान की बाजी लगाकर रेलवे ट्रैक पर फंसे एक बच्चे को बचाया था. जिसका वीडियो पिछले दिनों काफी वायरल हुआ था. जिसके बाद जावा कंपनी ने Mayur Shelke को Jawa Forty Two बाइक तोहफे में दी हैं.

20 अप्रैल को बचाई थी बच्चे की जान - मयूर शेलके ने मुंबई के वांगनी रेलवे स्टेशन पर एक छोटे बच्चे की जान बचाई थी. दरअसल उस दिन कोरोना महामारी की वजह से रेलवे स्टेशन पर बहुत कम भीड़ थी. जिसके चलते बच्चा अपने परिजन के हाथ को छोड़कर गलती से रेलवे ट्रैक पर पहुंच गया था. इसी दौरान ट्रैक पर ट्रेन आ रही थी. जिसको देखकर मयूल शेळके ने अपनी जान की परवाह किए बना ही ट्रेन की और दौड़ लगा दी और बच्चे को सकुशल बचा लिया. इस घटना का वीडियो रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई.

We were honored to meet Pointsman #MayurShelke at his residence & hand over the Jawa forty two Golden Stripes Nebula Blue as appreciation for his selfless bravery as part of the #JawaHeroes initiative. More power to you Mayur & loads of respect from the Jawa family & #Kommuniti. pic.twitter.com/LalvesyOsL