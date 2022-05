नई दिल्ली. टाटा समूह के प्रमुख रतन टाटा (Ratan Tata) हमेशा अपनी सादगी को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं. अब बुधवार को उन्होंने मुंबई में टाटा नैनो (tata nano) से ताज होटल पहुंचने के बाद एक बार फिर से सबका दिल जीत लिया है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे नैनो से आते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस दौरान रतन टाटा के साथ कोई बॉडी गार्ड भी नहीं है. वे कंपनी के डिप्टी जनरल मैनेजर शांतनु नायडू साथ कार्यक्रम में पहुंचे थे.

Tata nano लॉन्च के समय देश की सबसे सस्ती कार थी, लेकिन अगले 10 वर्षों में नैनो की बिक्री काफी कम होती चली गई. इसकी वजह मार्केटिंग फेलियर, सुरक्षा चिंता और सस्ती कारों की मांग में गिरावट थी.

Ratan Tata arrives at Taj Mumbai in a Nano sitting in front seat with his driver. No security either. Exemplary simplicity personified. 💯👏🏾 pic.twitter.com/XAbyLLoCpt

— Maya (@Sharanyashettyy) May 17, 2022