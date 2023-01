Republic Day Discount: इलेक्ट्रिक स्कूटर पर तगड़ी छूट, जानें क्या है ऑफर

नई दिल्ली. ओला इलेक्ट्रिक ने अपने खरीदारों के लिए गणतंत्र दिवस की पेशकश की घोषणा की है. 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर कंपनी Ola S1 Pro की खरीदारी पर 15,000 रुपये तक का डिस्काउंट पाने का मौका दे रही है. यह ऑफर ₹10,000 के फ्लैट डिस्काउंट और इसके खाकी कलर वेरिएंट पर ₹5,000 के अतिरिक्त डिस्काउंट के रूप में उपलब्ध है.

इसके अलावा, खरीदारों को ओला एक्सचेंज ऑफर के साथ ₹10,000 तक की अतिरिक्त छूट मिल सकती है. उक्त ऑफर आज, 26 जनवरी से लाइव है. यह 29 जनवरी तक उपलब्ध रहेगा.

ट्विटर पर घोषणा

ओला इलेक्ट्रिक ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से प्रस्ताव की घोषणा करते हुए कहा, “भारत के #1 ईवी पर स्विच करने के लिए एक कारण की आवश्यकता है? इस गणतंत्र दिवस, हम आपको बहुत कुछ दे रहे हैं! अविश्वसनीय ऑफ़र और बहुत कुछ का आनंद लें”.

Needed a reason to switch to India’s #1 EV? This Republic Day, we’re giving you many! Enjoy incredible offers and so much more. pic.twitter.com/v7k0F61eSk

— Ola Electric (@OlaElectric) January 25, 2023