हाईवे पर जगह-जगह दिखता है ये साइन, क्या होता है इसका मतलब, 90 फीसदी ड्राइवरों को नहीं मालूम

सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में हर साल सड़क हादसों में लगभग 1.5 लाख लोग जान से हाथ धो बैठते हैं. रिपोर्ट के हिसाब से हर दिन करीब औसतन 1130 दुर्घटनाओं और 422 मौत या हर घंटे में 47 दुर्घटनाएं और 18 लोगों की मौत हो जाती है. यह आंकड़े बेहद गंभीर हैं. सड़क हादसों को कम करने के लिए सरकार एक ओर तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास कर रही है, दूसरी ओर कई तरह के नियम भी बनाए गए हैं. सड़क पर किसी भी वाहन से यात्रा के दौरान नियमों का पालन करना जरूरी है.

अक्सर हाईवे पर यात्रा के दौरान आप ने किनारे कई तरह साइन बोर्ड भी लगे देखें होंगे. हर साइन बोर्ड का अपना अलग मतलब और महत्व है. अगर इन संकेतों का ठीक तरह से पालन किया जाए तो दुर्घटना की आशंका कहीं हद तक कम हो जाती है. ऐसा ही एक संकेत ऊपर तस्वीर में भी दिख रहा है. कई बार यात्रा के दौरान आपने भी यह देखा होगा. हालांकि, कई ड्राइवर हैं, जिन्हें इस संकेत के बारे में जानकारी नहीं है.

Decoding road signs for your safety while travelling.#NHAI #KnowTheRoadSigns pic.twitter.com/64giVygWYm

— NHAI (@NHAI_Official) April 17, 2023