रॉयल एनफील्ड दे रही है अपने ग्राहकों को फ्री सर्विस पैकेज, जानिए कैसे उठा सकते हैं फायदा

देश की मशहूर ऑटोमोबाइल ब्रांड रॉयल एनफील्ड अपने ग्राहकों के लिए Service Care 24 नाम की सर्विस शुरू करने जा रही है, इसके तहत कंपनी अपने कस्टमर्स को फर्स्ट कम्प्लीमेंटरी सर्विस के अलावा भी सर्विस के अलावा इंजन आयल बदलने की भी सुविधा दे रही है. इस पैकेज को लेने वाले कस्टमर को कंपनी चार जनरल सर्विस और दो बार इंजन आयल बदलने की सुविधा देगी. फर्स्ट कम्प्लीमेंटरी सर्विस को कंपनी सर्विस केयर 24 में नहीं जोड़ेगी, यह पहले ही की तरह मुफ्त में मिलेगी.कंपनी ने इस पैकेज की कीमत 2,499 रुपये रखी है, इस प्राइस में सभी तरह के टैक्स इनक्लूडेड है. इस पैकेज में आपको सर्विस के अलावा, आपके बाइक के किसी भी पार्ट्स और लुब्रिकेंट्स पर पांच प्रतिशत और लेबर कॉस्ट पर बीस प्रतिशत की बचत होगी. कंपनी ने इस पैकेज के रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन फैसिलिटी दे रही है, जिसका मतलब हुआ कि आप घर बैठे भी इस सुविधा के लिए खुद को रजिस्टर कर सकते है.जिसके बाद आपके बाइक के चेसिस नंबर के वेरिफिकेशन के बाद यह सुविधा आपके लिए एक्टिवेट हो जाएगी. कंपनी का इरादा कस्टमर्स को बाजार में मौजूद ऑप्शन पर जाने से रोकने और बाइक सर्विस मार्केट में अपनी धाक ज़माने की है. कंपनी ने इस सर्विस का टैग लाइन "No one knows your ride like we do " रखा है.इसके अलावा कंपनी अपने कस्टमर्स को शानदार फाइनेंस सुविधा भी दे रही है, जिसके अनुसार कंपनी इस बाइक के खरीद पर 90 प्रतिशत तक फंडिंग का भी विकल्प भी दे रही है, जिसमे आप मात्र 20,000 रुपये का डाउन पेमेंट देकर आप कंपनी की क्लासिक 350 मॉडल को खरीद सकते है. इस फाइनेंस स्कीम में आपको 6,275 रुपये महीना, 48 महीने के लिए 5,078 रुपये महीना और 60 महीने के फाइनेंस पर आपको महज 4,374 रुपये महीना प्रति महीने ईएमआई देने पड़ेंगे.