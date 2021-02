नई दिल्ली. टाटा मोटर्स ने अपनी सबसे पॉप्युलर एसयूवी New Tata Safari को 26 जनवरी 2021 को लॉन्च किया था. इस एसयूवी की बुकिंग 4 फरवरी से शुरू हो गई है. ऐसे में देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक स्टैट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) टाटा सफारी की बुकिंग पर स्पेशल ऑफर लेकर आई है. SBI के इस ऑफर में आपको 100 फीसदी तक फाइनेंस की सुविधा मिलेगी. इसके साथ ही SBI टाटा सफारी के लिए देने वाले लोन पर कोई भी प्रोसेसिंग फीस भी नहीं वसूल करेगी. ऐसे में यदि आप New Tata Safari खरीदने की सोच रहे है तो आपके पास बेहतरीन मौका है. आइए जानते है SBI के द्वारा New Tata Safari पर कौन-कौन से ऑफर दिए जा रहे हैं.

SBI Yono App से करनी होगी बुकिंग- यदि आप SBI के ऑफर का फायदा लेना चाहते है. तो इसके लिए आपको New Tata Safari की बुकिंग SBI के Yono app से करनी होगी. SBI के ट्वीट के अनुसार बैंक की ओर से एसबीआई योनो ऐप से टाटा सफारी की बुकिंग करने पर 100 फीसदी फाइनेंस की सुविधा मिलेगी.

New Tata Safari की बुकिंग पर ऑफर- यदि आप SBI के योनो ऐप से New Tata Safari की बुकिंग करते है. तो SBI आपको 0.25% Interest रेट में छूट देगी. इसके साथ ही New Tata Safari पर होने वाले फाइनेंस के लिए SBI न कोई प्रोसेसिंग फीस लेगी.

SBI ने इस ऑफर की ट्वीट करके की घोषणा- एसबीआई ने New Tata Safari की बुकिंग शुरू होने के एक दिन बाद ही #TATA Safari #YONOSBI #YONO #CarLoan #Offers टैग के साथ अपने ऑफर का ट्वीट किया.

टाटा सफारी की कीमतों का ऐलान 22 फरवरी को होने वाला है. इससे पहले टाटा मोटर्स ने इस एसयूवी की बुकिंग शुरू कर दी है. ऐसे में एसबीआई ने भी टाटा सफारी खरीदने के लिए फाइनेंस की घोषणा कर दी है. इसलिए आपके लिए टाटा सफारी के फीचर्स जानना जरूरी हैएसयूवी 6 और 7 सीटर सीट ऑप्शन के साथ आएगी2021 टाटा सफारी 2.0-लीटर Kryotec डीजल इंजन से लैस है, जिसमें 170 पीएस का पावर और 350 एनएम का टॉर्क मिलता हैसफारी में इस इंजन को 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया हैनई सफारी को 0-100kmph की रफ्तार तक पहुंचने में 12.73 सेकंड का समय लगता है