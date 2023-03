लॉटरी में जीती करोड़ों की स्पोर्ट्स कार, कुछ दिन ही नहीं चली खुशियां! फिर हुआ कुछ ऐसा कि लोगों ने लिए मजे...

एक लग्जरी स्पोर्ट्स सुपरकार खरीदना लगभग दुनिया के हर शख्स का सपना होता है, लेकिन करोड़ों रुपये की कार खरीदना हर किसी से लिए मुमकिन नहीं है. कुछ लोग सुपरकार चलाने का सपना भी देखते हैं और नींद खुलते ही सबकुछ खत्म हो जाता है. बिल्कुल ऐसी ही कुछ 24 साल के लड़के के साथ भी हुआ है. जिसे हकीकत में कुछ दिन के लिए करोड़ों की Lamborghini Huracan जैसी सुपरकार चलाने का सौभाग्य मिला, लेकिन कुछ ही दिनों बाद यह सबकुछ एक बुरे सपने में बदल गया.

दरअसल, यहां जिस 24 साल के लड़के की बात कर रहे हैं वे स्कॉटलैंड के रहने वाले ग्रांट बर्नेट हैं. बर्नेट कुछ समय पहले दुनिया के सबसे भाग्यशाली व्यक्तियों में से एक थे. आखिरकार उन्होंने एक लॉटरी में बेहद महंगी लेम्बोर्गिनी हुराकैन को जीत लिया था. बर्नेट ने ये लॉटरी का टिकट महज 99 Pence यानी करीब 500 रुपये में खरीदा था. बर्नेट ने जब ये लॉटरी जीती थी तो उन्हें दुनिया का सबसे खुशकिस्मत व्यक्ति माना जा रहा था.

सोशल मीडिया पर लिए मजे

लॉटरी कंपनी ने बर्नेट को जीतने के बाद 2 ऑप्शन दिए थे. कंपनी ने Huracan LP ऑफर की और दूसरी तरफ कार की कीमत के बराबर रकम करीब 100,000 पाउंड यानी 9,995,371 रुपये देने का ऑफर दिया. हालांकि बर्नेट ने रुपये लेने की बजाय अपने सपनों की कार लेने का ऑप्शन चुना. लेकिन, बदकिस्मती देखिए कि बर्नेट सुपरकार चलाने का सही ढंग से मजा भी नहीं ले पाए कि कुछ ही हफ्तों में उनका एक्सीडेंट हो गया. एक्सीडेंट की तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर सामने आईं तो लोगों बर्नेट का मजाक भी उड़ाया. लोगों का कहना था कि बर्नेट को लग्जरी कार चलाने का एक्सपीरियंस नहीं था तो उन्होंने कार की बदले रुपये क्यों नहीं लिए.

#GrantBurnett devastated after winning a £160k #LamborghiniHuracan with a 99p draw ticket – only to crash it weeks later.

He entered the Click Competition to win the 201mph supercar instead of the £100k cash alternative. I actually feel really sorry for him, tragic . . ‍♂️ pic.twitter.com/q2W1zZSCrJ

— Mr Pål Christiansen (@TheNorskaPaul) February 27, 2023