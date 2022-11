40 साल पुरानी फोटो में दिखा महिंद्रा की तरक्की का राज, Tweet में संजोए खास पल

नई दिल्ली. महिंद्रा कंपनी और खासकर आनंद महिंद्रा के लिए एक ट्वीट ऐसा भी रहा जिसने उन्हें गर्व की अनुभूति करवाई. कई दशकों से देश में गाड़ियों का निर्माण कर रही महिंद्रा को लेकर हाल ही में एक व्यक्ति ने फोटो ट्वीट किया. इस खास फोटो में 39 साल का एक अंतर दिखाया गया. जिसको देखने के बाद आप भी चौंकेंगे लेकिन पीढ़ियों तक चल रहे महिंद्रा के प्यार को देख एक पल की खुशी भी जरूर मिलेगी.

प्रमोद जॉर्ज नामक एक व्यक्ति ने दो फोटो ट्वीट किए, एक फोटो में महिला एक छोटी बच्ची के साथ महिंद्रा गबरू के सामने खड़ी है, इसी के साथ एक और फोटो है उसमें एक महिला महिंद्रा एसयूवी के सामने अपने दो छोटे बच्चों के साथ खड़ी है. इसके साथ ही प्रमोद ने लिखा, 39 साल हो गए..बाईं ओर की छोटी लड़की एसयूवी की ओनर है…उम्मीद है कि बच्चे इसे जारी रखेंगे. यही महिंद्रा को परिभाषित करता है.

इसका जवाब भी आनंद महिंद्रा ने उतनी ही सरलता से दिया. उन्होंने कहा कि ऐसे संदेश विनम्र लगते हैं. वे आपको एक ब्रांड को लेकर अभार और जिम्मेदारी की भावना से भर देते हैं. जिस पर लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी भरोसा किया है. मुझे उम्मीद है कि महिंद्रा में हर कोई इस जिम्मेदारी को गर्व के साथ निभाएगा.

🙏🏽🙏🏽🙏🏽 Messages like this are truly humbling. They fill you with gratitude—& an enormous sense of responsibility for a brand that people have placed their trust in over generations. I hope everyone at @Mahindra_Auto & @MahindraRise will fulfill this responsibility with pride. https://t.co/US8jWBsKCl

— anand mahindra (@anandmahindra) November 16, 2022