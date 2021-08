ट्रैफिक नियम तोड़ने के 15 दिन के अंदर आएगा नोटिस, नोटिफिकेशन जारी

नई दिल्ली. परिवहन मंत्रालय (Transport Ministry) के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक, राज्य प्रवर्तन एजेंसियों (Enforcement Agencies) को ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से संबंधित अपराध होने के पंद्रह दिनों के भीतर अपराधी को नोटिस भेजना होगा और चालान के निपटान (Disposal of Challan) तक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड स्टोर किया जाना चाहिए.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और सड़क सुरक्षा के प्रवर्तन के लिए संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 1989 के तहत एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें चालान जारी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग किया जाएगा.

इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को चालान के निपटारे तक किया जाएगा स्टोर

मंत्रालय ने ट्वीट किया, ”अपराध की सूचना अपराध की घटना के पंद्रह दिनों के भीतर भेजी जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के माध्यम से एकत्र किए गए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को चालान के निपटारे तक स्टोर किया जाना चाहिए.”

The notice of offence shall be sent within fifteen days of the occurrence of the offence and the electronic record collected by way of electronic monitoring should be stored till the disposal of challan.

— MORTHINDIA (@MORTHIndia) August 19, 2021