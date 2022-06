चार दशक बाद भारत में लॉन्च होगी Suzuki Katana, वीडियो टीजर जारी

नई दिल्ली. सुजुकी ने आगामी कटाना लीटर-क्लास मोटरसाइकिल के वीडियो टीजर को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है. इसके साथ ही कंपनी ने बाइक को जल्द लॉन्च करने का संकेत भी दिया है. ऑरिजिनल कटाना को लगभग चार दशक पहले पेश किया गया था. यह बाइक पहली बार भारतीय लॉन्च होगी. अपडेटेड 2022 Suzuki Katana ने पिछले साल नवंबर में EICMA 2021 में ग्लोबल डेब्यू किया था.

फिलहाल सुजुकी की बिग बाइक्स में से भारतीय बाजार में V-Strom 650 XT और माइटी हायाबुसा ही उपलब्ध हैं. अपकमिंग Suzuki कटाना को इन प्रीमियम मोटरसाइकिल्स के बीच पोजिशन किया जाएगा. बता दें कि कटाना का नाम समुराई वॉरियर्स द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एकधारी तलवार के नाम पर रखा गया है. इस बाइक को कई मैकेनिकल अपडेट और कुछ कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं.

कटाना के स्पेसिफिकेशंस

मोटरसाइकिल को एक नए मैटेलिक मैट स्टेलर ब्लू शेड (गोल्डन कलर व्हील्स ) और सॉलिड आयरन ग्रे पेंट स्कीम (रेड कलर व्हील्स ) के साथ बाजार में उतारा गया है. Suzuki कटाना में 999cc का इनलाइन-फ़ॉर सिलेंडर इंजन है, जो 150 bhp और 108 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है. इसके इंजन में 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलते हैं.

Having ruled the streets and hearts of millions for over 4 decades, the epitome of fine craftsmanship is #ComingSoon to India! #SuzukiIndia #FeelTheEdge pic.twitter.com/9WX82VoPpw

— Suzuki Motorcycle India (@suzuki2wheelers) June 27, 2022