Tata HBX माइक्रो एसयूवी का टीजर हुआ लॉन्च, जानिए कब होगी लॉन्च

नई दिल्ली. Tata Motors ने अपनी HBX माइक्रो एसयूवी का टीजर लॉन्च कर दिया है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस एसयूवी की कीमत 5 लाख रुपये के आसपास हो सकती है. वहीं HBX एसयूवी में टाटा मोटर्स कई ऐसी फीचर्स देने वाला है जो नॉर्मल एसयूवी में आपको बहुत ही कम मिलते हैं. आइए जानते है इस एसयूवी के बारे में…

कैसा होगा डिजाइन- Small SUV Tata HBX के प्रोटोटाइप से अनुमाल लगाया जाए. तो इस कार का लुक नेक्सॉन और हैरियर के जैसा होगा. इस कार में आपको LED DRL प्रोजेक्टर हैंडलैंप्स हैरियर जैसे मिलेंगे. वहीं Small SUV Tata HBX का फ्रंट ग्रिल और एयर डेम पर दिख रहे Signature Tri Arrow डिजाइन टाटा नेक्सॉन जैसे होंगे. वहीं इसकी कीमत को लेकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसकी शुरुआती कीमत 5 लाख रुपये हो सकती हैं.

