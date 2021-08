Tata HBX Micro SUV आज होगी अनवील, जानिए कैसे होंगे फीचर्स

Tata HBX Micro SUV : टाटा मोटर्स अपनी बहुप्रतिक्षीत माइक्रो एसयूवी Tata HBX को आज अनवील करने वाली है. इसकी जानकारी टाटा मोटर्स ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट करके दी. जिसमें कंपनी ने लिखा कि, भव्य अनावरण के लिए एक दिन! बहुप्रतीक्षित HBX की असली पहचान कल खुल जाएगी. आपको बात दें टाटा मोटर्स ने पहली बार HBX Micro SUV को सबसे पहली बार ऑटो एक्सपो 2020 में लोगों के सामने पेश किया था. लेकिन ऑटो सेक्टर में आर्थिक मंदी और फिर कोरोना महामारी की वजह से इस माइक्रो एसयूवी की लॉन्चिंग टलती रही थी. लेकिन इस सब के बावजूद आज वो दिन आ ही गया. जब टाटा मोटर्स HBX एसयूवी को अनवील करने जा रही है. आइए जानते है HBX SUV में कैसे फीचर्स मिल सकते हैं.

कैसा होगा डिजाइन – Small SUV Tata HBX के प्रोटोटाइप से अनुमाल लगाया जाए. तो इस कार का लुक नेक्सॉन और हैरियर के जैसा होगा. इस कार में आपको LED DRL प्रोजेक्टर हैंडलैंप्स हैरियर जैसे मिलेंगे. वहीं Small SUV Tata HBX का फ्रंट ग्रिल और एयर डेम पर दिख रहे Signature Tri Arrow डिजाइन टाटा नेक्सॉन जैसे होंगे. वहीं इसकी कीमत को लेकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसकी शुरुआती कीमत 5 लाख रुपये हो सकती हैं.

One day to go for the grand unveil!

The true identity of the much anticipated HBX unravels tomorrow. 😉#TataMotors #HBX #ComingSoon pic.twitter.com/cumYoOUw9O

— Tata Motors Cars (@TataMotors_Cars) August 22, 2021