नई दिल्ली. भारतीय कंपनी टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (TASL) ने सोमवार को भारतीय सेना को स्वदेश में विकसित क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल-मीडियम (QRFV) की डिलिवरी कर दी है. टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड ने ट्वीट में लिखा, ‘TASL ने सफलतापूर्वक भारतीय सेना को QRFV डिलिवर किया.’ इसमें आगे कहा गया है कि इस वाहन के शामिल होने से भविष्य के संघर्षों में भारतीय सेना की परिचालन क्षमता में वृद्धि होगी.

स्वदेशी रक्षा उपकरणों पर जोर

इससे पहले रक्षा राज्‍यमंत्री अजय भट्ट ने कहा कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में कई नीतिगत पहल की हैं. इसके तहत देश में स्वदेशी डिजाइन, विकास और रक्षा उपकरणों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए कई सुधार लाए गए हैं, जिससे स्वदेशी रक्षा उपकरणों के उत्पादन का विस्तार किया जा सके.

TASL successfully delivers the QRFV (Quick Reaction Fighting Vehicle- Medium) to the Indian Army pic.twitter.com/vfEvRZYwAH

— TATA Advanced Systems (TATA Aerospace & Defence) (@tataadvanced) July 25, 2022