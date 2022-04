Curvv के बाद आ रही है टाटा की एक और नई इलेक्ट्रिक कार, 29 अप्रैल को होंगे दीदार

Tata Motors Electric Car Price: इलेक्ट्रिक व्हीकल की दुनिया में टाटा मोटर्स लगातार कामयाबी के सोपान चढ़ रही है. नई इलेक्ट्रिक गाड़ी हो या फिर ईवी की बिक्री, टाटा मोटर्स दौड़ में सबसे आगे नजर आती है. इस कड़ी में टाटा मोटर्स एक और छलांग लगाने जा रही है. टाटा मोटर्स की सहायक कंपनी टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड (Tata Passenger Electric Mobility Limited) भारतीय बाजार में एक नई ईवी पेश करने जा रही है. कंपनी 29 अप्रैल को एक नई इलेक्ट्रिक कार अनवील करेगी. यह कार क्या है. इसका डिजाइन, नाम या फीचर्स के बारे में कपनी ने कोई भी जानकारी लीक नहीं की है. ट्विटर पेज पर यही बताया जा रहा है – Elevate to a New Spirit और एक नया कीर्तिमान (A New Paradigm).

ऑटो जगत में इस बात कयास लगाए जा रहे हैं कि यह नया कीर्तिमान क्या हो सकता है. क्या कंपनी अल्ट्रोज ईवी (Tata Altroz ​​EV) या फिर लंबी दूरी की नेक्सन ईवी के कॉन्सेप्ट एडिशन को अनवील करेगी. कुछ लोग कह रहे हैं कि यह टाटा स्लिक (Tata Sliq) हो सकती है. अब ये कीर्तिमान क्या होगा, इसके लिए शुक्रवार, 29 अप्रैल तक इंतजार करना होगा.

टाटा अल्ट्रोज ईवी (Tata Altroz ​​EV) की संभावना को ज्यादा बल मिल रहा है. क्योंकि इस गाड़ी को 2019 जिनेवा मोटर शो में अ कॉन्सेप्ट अवतार में पेश किया गया था. इसके बाद भारत में 2020 में हुए ऑटो एक्सपो में भी इसे प्रदर्शित किया गया था.

यह भी चर्चा है कि टाटा Nexon EV SUV के लॉन्ग-रेंज वर्जन को बाजार में उतार सकती है. कहा जा रहा है कि यह एसयूवी एक बार फुल चार्ज करने पर 400 किलोमीटर से अधिक की रेंज दे सकती है. लॉन्ग रेंज Nexon EV में 40 kWh का बैटरी पैक दिया जा सकता है. क्योंकि वर्तमान Tata Nexon EV में इलेक्ट्रिक मोटर के साथ एक 30.2kWh लिथियम-आयन बैटरी पैक मिलता है. यह पावरट्रेन 129 hp और 245 Nm विकसित करता है और सिंगल चार्ज में 312 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज देने का दावा किया जाता है.

आपको बता दें कि फिलहाल बाजार में मोटर्स की दो इलेक्ट्रिक कार Nexon EV और टिगोर ईवी धूम मचाए हुए हैं. Tata Nexon EV इलेक्ट्रिक कार की शुरूआती कीमत 14.3 लाख है.

Tags: Auto News, Electric Car, Tata Motors