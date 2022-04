6 अप्रैल को आएगी टाटा मोटर्स की नई इलेक्ट्रिक कार, 400 km से ज्यादा होगी रेंज

Tata Motors EV News: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की दुनिया में टाटा मोटर्स एक बार फिर हलचल माचने के लिए तैयार है. कंपनी 6 अप्रैल को अपनी नई इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने जा रही है. टाटा नेक्सॉन ईवी (Nexon EV) और टाटा टिगोर ईवी की कामयाबी के बाद कार प्रेमियों की निगाहें नई कार पर टिकी हुई हैं.

टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने अपनी नई इलेक्ट्रिक कार के बारे में कोई भी ऑफिशियल जानकारी शेयर नहीं की है. लेकिन इसे लेकर ऑटो सेक्टर में तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. कुछ लोगों का कहना है कि नई कार टाटा नेक्सॉन ईवी का अपडेटेड वैरिएंट हो सकता है. कुछ लोग कह रहे हैं कि टाटा मोटर्स अल्ट्रोज ईवी को लॉन्च करने जा रहा है.

Tata Motors ने हाल में अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर एक टीजर शेयर किया है. इस टीजर में गाड़ी का सिर्फ फ्रंट दिखाया गया है. इसे देखकर ये बताना मुश्किल है कि कौन सा मॉडल यहां दिख रहा है. टीजर में कार के साथ कार्बन फाइबर और कार्बन फाइबर फिनिश वाले पैनल्स देखने को मिले हैं. इस टीजर के साथ कंपनी ने एक टैग लाइन दी है- “बदलाव ही सबकुछ है, बदलाव जोरदार है, बदलाव डायनामिक है. बदलाव को पहचानें.” इस टीजर में ये बात स्पष्ट है कि टाटा की नई इलेक्ट्रिक कार 6 अप्रैल एंट्री करने जा रही है.

Embrace what lies beyond the unknown and #DiscoverDifferent

Watch Our Brand-New Electric SUV Concept on 06.04.2022 at 12PM IST

Know more: https://t.co/9509vNm7Q9#EvolveToElectric pic.twitter.com/vTVWpXUM9E

— Tata Passenger Electric Mobility Limited (@Tatamotorsev) April 2, 2022