स्कूटरों के बाद अब इलेक्ट्रिक कार में लगी आग, लपटों में घिरी Tata Nexon EV, देखें वीडियो

मुंबई. पिछले कुछ महीनों में भारत में कई इलेक्ट्रिक स्कूटरों में आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे सेफ्टी को लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. अब एक इलेक्ट्रिक कार में आग लगने का मामला सामने आया है. महाराष्ट्र के मुंबई में एक टाटा नेक्सन ईवी (Tata Nexon EV) में आग लग गई. फिलहाल इस खास घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है.

घटना मुंबई के वसई वेस्ट इलाके की है. यहां एक नेक्सॉन में अचानक आग लग गई. शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार, कार में आग लगने की वजह शॉर्ट-सर्किट बताया जा रहा है. हालांकि, इस हादसे में अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो सामने आया है, जिसमें कार को आग की लपटों से घिरा हुआ देखा जा सकता है.

Tata Nexon EV catches fire first time. No reason found yet #tatanexon #NexonEV pic.twitter.com/hjAFQwu2Vg

