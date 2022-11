एयरफोर्स के बेड़े में शामिल हुई Tata Nexon EV, 12 कारों को दिखाई हरी झंडी

नई दिल्ली. टाटा नेक्सॉन को लेकर एक बड़ी खबर है. देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार नेक्सॉन ईवी को अब भारतीय वायु सेना ने अपने बेड़े में शामिल कर लिया है. एयरफोर्स ने फिलहाल 12 कारों को अपने बेड़े में शामिल हकया है. एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में नेक्सॉन ईवी के पहले बेड़े को हरी झंडी दिखाई गई है. गौरतलब है कि केंद्र सरकार की ओर से ग्रीन मोबिलिटी को लेकर एयरफोर्स ने ये फैसला किया है. उल्लेखनीय है कि नेक्सॉन ईवी की एक्स शोरूम कीमत 17.50 लाख रुपये से शुरू होती है.

गौरतलब है कि एयरफोर्स अपने पुराने वाहनों को अब इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिप्लेस करने की योजना बना रही है. इसके लिए एयरफोर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग को लेकर भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की योजना बना रही है.

In consonance with the Government’s initiative towards ‘green mobility’, Air Chief Marshal VR Chaudhari flagged off the IAF’s first batch of Electric Vehicles #EV today.#IAF reaffirms its commitment to the National Objective of environment-friendly mobility. pic.twitter.com/KqtYEjTMDV

— Indian Air Force (@IAF_MCC) November 15, 2022